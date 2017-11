Høgre vil auka billettprisane

Høgre går inn for å auka prisen for enkeltbillettar i kollektivtrafikken til 40 kroner, sitt alternative fylkesbudsjett. På same tid vil partiet gjera månadskortet ti kroner rimelegare enn det fleirtalspartia og fylkesrådmannen går inn for. Det Ap-styrte fleirtalet går inn for å frysa prisen på enkeltbillettar, men auka prisen på månadskort med 30 kroner samanlikna med i dag.