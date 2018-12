Høgre om budsjettet: – Spesielt

Gruppeleiar Silja Ekeland Bjørkly (H) kallar det «spesielt» at koalisjonen denne gongen vel å vika frå det framlegget fylkesrådmannen føreslår. – Det er snakk om eit beskjedent fråvik. Me har tidlegare vore trufaste mot det fylkesrådmannen har kome med. Me meiner dette budsjettet er svært ansvarleg, seier gruppeleiar for KrF, Beate Husa.