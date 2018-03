Hjort svelt ihjel

Den kalde vinteren har ført til store lidingar for hjorten. Dei to siste vekene har viltnemnda i Bergen plukka opp ti hjortar som har svolte ihjel, skriv BT. Viltkontakt Rune Johan Mikkelsen i Bergen kommune, seier til avisa at det i år ikkje er nok mat til alle dyra.