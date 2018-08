Fredrik Haugen sendte Brann i ledelsen bare tre minutter ut i første omgang, og ett kvarter før hvilen doblet Amer Ordagic ledelsen.

Etter ett kvarter av andreomgangen reduserte Start ved Kevin Kabran. 24-åringen står med fire scoringer i år. Gilbert Koomson fant nettmaskene fem minutter før slutt, og i kampens siste ordinære minutt la innbytter Ludcinio Marengo på til 4–1.

3–1: Gilbert Koomson satte Branns tredje for kvelden da han nikket inn et innlegg fra venstre. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Start kom tilbake

Etter ett kvarter av andreomgangen reduserte Start ved Kevin Kabran. Reduseringen var starten på en periode med Start-press, og flere halvsjanser mot Sahin-Radlinger i Brann-målet.

Målskårer Kabran ble også spilt alene gjennom i første omgang, men svensken maktet ikke overliste Branns østerrikske sisteskanse.

Gilbert Koomson og Ludcinio Marengo drepte spenningen i kampen med to sene scoringer.

Branns lynving valgte å dedisere målet til Brann-fansen.

– Jeg har fått flere meldinger på sosiale medier om at jeg skulle skåre i dag. Det var deilig å kunne gi noe tilbake til fansen, sier Gilbert Koomson til Eurosport etter kampslutt.

TILBAKE PÅ TOPP: Brann hadde ikke vunnet siden 25. juni før de slo Start mandag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ordagics første for Brann

Ordagic sendte to Start-forsvarere på baken før han satte inn 2–0 etter 31 minutter. Målet var hans første for Brann. Bosnieren var godt fornøyd med åpningen, men likte ikke at Brann lot Start komme tilbake i kampen.

– Det var vanskelig på 2-1, da presset de på. Men vi måtte bare kjøre på, og da Gilbert gav oss 3-1, var det over, sier Ordagic til Eurosport.

Kveldens kamp var bare Ordagics fjerde fra start og skåringen hans første for Brann. 25-åringen ble hentet som erstatter for Fredrik Haugen, som på det tidspunktet var på vei ut dørene på Stadion. Men Haugen signerte ny kontrakt, og 25 år gamle Ordagic har siden slitt med å få spilletid i Bergen.

– Jeg jobber hardt for å få spille. Det er her jeg vil spille fotball, sa Ordagic til Eurosport.

Merket ikke Nilsens fravær

Kampen mot Start var Branns første uten midtbaneanker Sivert Heltne Nilsen, som i forrige uke signerte for danske AC Horsens.

Men i regnværet på Brann Stadion var det få, om noen, som savnet Heltne Nilsen på Branns midtbane. Den jobben utførte Kristoffer Barmen på takknemlig vis.

Kampen var også lagenes første etter sommerpausen.

– Andre omgang kunne vært bedre, men det var viktig å komme i gang med høstsesongen på en god måte, sier Ordagic.

Start kom til Bergen med bare to tap på de seks siste kampene. Men effekten etter Kjetil Rekdals inntog, lot vente på seg i form av poeng. Laget ligger nest sist med 14 poeng, à poeng med Stabæk og poenget bak Lillestrøm.

9865 tilskuere fulgte kampen. 12. august skal Brann møte Molde, og Start møter Ranheim.