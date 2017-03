– Vi skal være en by som viser hjerterom, og et grunnleggende sanitært tilbud er noe alle bør ha tilgang til, sier sosialbyråd Erlend Horn (V).

Det finnes i dag ikke noe sted i Bergen sentrum hvor hjemløse kan vaske klær, ta en dusj eller gå på do. De få offentlige toalettene er ofte i dårlig stand.

Nå har Byrådet i Bergen inngått en avtale med Kirkens Bymisjon om å bygge og drive et do- og dusjtilbud for hjemløse. Kommunen gir én million kroner årlig i fire år til prosjektet.

Det er Kirkens Bymisjon som skal drifte anlegget. Målet er at toalettet og dusjer skal være klare til bruk fra 1. september.

– Dette har vi i til nå ikke klart å tilby. Nå får vi muligheten til å lage et godt anlegg som kan gi verdighet til denne målgruppen, sier daglig leder Arne Liljedahl Lynngård i Kirkens Bymisjon.

SAMARBEID: Sosialbyråd Erlend Horn og daglig leder Arne Liljedahl Lynngård i Kirkens Bymisjon har inngått et samarbeid om å bygge og drive et sanitæranlegg for hjemløse. Foto: Øyvor Bakke / NRK

– Flere uker uten vask

– Det går noen ganger flere uker uten at vi får vasket oss skikkelig, fordi vi ikke har noe sted å vaske oss, sier Mihai Marin, som bor på gaten i Bergen.

Han blir svært glad når har hører at det skal komme et sted der han og andre hjemløse kan vaske seg.

– Det ville vært veldig, veldig bra hvis de setter dette i stand til oss. Da ville vi fått et sted her i sentrum der vi kan vaske oss og klærne våre, sier Marin.

FÅ TOALETTER: De få offentlige toalettene i Bergen er ofte i dårlig stand, og er ikke tilrettelagt for kvinner. Foto: Øyvor Bakke / NRK

Skal ligge ved overnattingstilbud

Planen er at sanitæranlegget skal bygges i tilknytning til akuttovernattingen for hjemløse og fattige tilreisende i Kong Oscarsgate, som også er drevet av Kirkens Bymisjon.

Sebastian Schwalbach, som driver overnattingstilbudet, sier at mange av de hjemløse har etterlyst mulighetene for å få vasket klær eller ta en dusj.

– Det er en gruppe som ikke har så mange muligheter. De kommer til overnattingstilbudet for å sove der, og at vi da kun kan tilby senger, har vi sett at rett og slett ikke er nok, sier han.

Tror det blir populært

Daglig leder Lynngård sier det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange som har behov for å benytte et sanitæranlegg, men tror det vil bli populært.

– På akuttovernattingsstedet er det rundt 30 personer som overnatter hver natt. I tillegg er det andre som beveger seg i byrommet som også vil kunne ha behov for dette, sier han.