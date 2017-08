Hjelpe-container til Trolltunga

En container med hjelpeutstyr har i dag blitt flydd opp og plassert langs stien til Trolltunga i Odda. Containeren inneholder blant annet tepper, bårer og førstehjelpsutstyr, som skal brukes under hjelpeaksjoner i området. Håpet er at hjelpearbeiderne i Røde Kors skal kunne hjelpe mange på en gang, uten at måtte bære utstyr hele veien fra Skjeggedal.