Hevder byråden feilinformerte

Henning Warloe (H) beskyldte skolebyråd Roger Valhammer (Ap) for å feilinformere bystyret om gutten som avslørte sikkerhetsfeil i kommunens datasystem. Warloe henviste til dokumenter som sier at kommunen kjente guttens identitet da de anmeldte hendelsen. Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) avviste feilinformasjon, og påpekte at de anmeldte datainnbruddet, og ikke gutten.