Hevdar ho fekk blackout

Kvinna som er tiltalt for å ha kome med hatefulle ytringar mot to somaliske kvinner, og for å ha slått den eine av dei, seier ho slit med å hugse kva som skjedde. – Eg trudde ei av kvinnene forsøkte å rane meg. Då vart eg så redd at eg fekk blackout, seier tiltalte i Bergen tingrett i dag.