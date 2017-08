Hevdar fotballklubb svindla speler

Ein fotballspelar står i dag fram i BA og fortel om at ein lokal fotballklubb han spelte for, svindla ham. Blant anna skal idrettsleiaren ha juksa med løna og sagt at pengane frå skatteoppgjeret var klubben sine. Klubben lovar no å betale att viss dei har gjort feil, seiar styreleiaren i klubben, som ikkje var tilsett då svindelen skal ha funne stad.