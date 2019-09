Hevda 21-åringen var død før fallet

22-åringen som er tiltalt for drap på Sebastian Seterås i Fyllingsdalen, erkjente straffskuld med atterhald i Bergen tingrett. Forsvarar Øystein Storrvik forklarte atterhaldet med at tiltalte var sikker på at Seterås allereie var død då han løfta han over rekkverket. – Erkjenninga er at min klient har utført så omfattande vald at 21-åringen døde av det, sa Storrvik.