Herbok Kråkevik mista stemma

I to veker har musikalen Kristin Lavransdatter gått for fulle hus på Den Nationale Scene, men i helga vart det utan hovudrolleinnehavar Herborg Kråkevik. Ho hadde nemleg mista stemma. Redninga vart Nina Hammarklev, som etter planen skulle vore stand-in for Kråkevik seinare i speleperioden, skriv Bergens Tidende.