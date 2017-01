Her vart 41 køyretøy avskilta på staden

Det var torsdag at Statens vegvesen kontrollerte til saman 3356 køyretøy ved hjelp av skiltskanning på Juvikflaten på Askøy.

Av desse vart 41 avskilta på staden.



– Dette er rekord her hjå oss, fortel inspektør og kontrolleiar hjå Statens vegvesen i Bergen, Lars Harald Drange. Distriktet strekk seg frå Bjørnafjorden i sør til Sognefjorden i Nord.



– Eg har ikkje høyrt om liknande tal i regionen eller Noreg tidlegare, fortel han.

Manglar godkjent EU-kontroll

Seksjonssjef for køyretøy i Bergen, Tommy Alsaker, fortel at det var fleire grunnar til at bilane vart avskilta.



– Det var varierande grunnar til at bilane vart avskilta, men 37 av bilane hadde ikkje godkjent EU-kontroll. To av bilane var i så dårleg stand at det ikkje ville vere forsvarleg å la dei køyre vidare. Dei fekk køyreforbod, seier han.

Drange meiner det er oppsiktsvekkjande at same feil dukkar opp hjå så mange.



– Mange fortel at dei har gløymd å EU-kontrollere køyretøyet, og mange har kontrollert, men ikkje fått kvittert på utbetringane av dei manglane som dei har fått beskjed om å rette opp i, seier han.



Han fortel også at ein del av verkstadane ikkje har gjort jobben sin med å sende inn godkjente kontrollar.

– Desse kjem vi til å ta kontakt med og følge opp vidare, seier Drange.

Her på Juvikflaten på Askøy sette Statens vegvesen ny rekord i avskilting. Foto: Statens vegvesen / Lars Harald Drange

Som å køyre med solbriller om natta

15 bilistar fekk med seg skriftleg mangelsetel for manglar som må rettast opp i og etterkontrollerast. Mange av dei som vart stoppa hadde ulovleg solfilm på vindauga framme i bilen.



– Dette er ulovleg og farleg. Det vert nesten som å køyre med solbriller om natta, seier Drange.

Alsaker fortel at slike kontrollar er noko dei gjennomfører med jamne mellomrom, og at dei som regel stoppar ein del bilistar.

– Dette viser at det er eit stort behov for denne typen kontrollar.

Bra beltebruk

Alsaker fortel at Statens vegvesen har nullvisjon når det kjem til kontrollar og trafikktryggleik.



– Vi ser at det er naudsynt å fokusere på dette vidare, men håpar sjølvsagt å få ned tala.

Vegvesenet sjekka også tryggleiken inne i ein del av køyretøya. Av 2450 bilistar var det berre to som fekk gebyr for å ikkje bruke bilbelte. Det er Alsaker nøgd med.



– Vi synast det er flott å sjå at folk generelt er flinke til å bruke bilbelte i trafikken.