Her tester de med en buss

Siden hovedbroen over Opo i Odda er stengt på grunn av skader etter vannmassene, har de tatt i bruk gangbroen til biler. I første omgang er det personbiler og utrykningskjøretøy som får kjøre. Siden det er behov for busser i Odda sentrum i morgen så kjører de også over noen av dem.