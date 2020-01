22-åringen har allerede erkjent straffskyld for drapet på Said Bassam Chataya (28). Drapet skjedde under et masseslagsmål ved Circle K-stasjonen på Danmarks plass i Bergen i februar i fjor.

Mandag forklarte den tiltalte seg i retten, foran Chatayas mor og søsken. Den tiltalte påstår ikke å huske selve drapshandlingen.

Det som skal ha ledet opp til masseslagsmålet, er ifølge tiltalte en krangel med en av kompisene til Chataya. Denne krangelen skal ha handlet om den tiltaltes tidligere samboer, og skjedde over telefon dagen før.

– Det kommer til et punkt i telefonsamtalen hvor jeg blir forbannet. Han begynner å true meg på livet, og jeg truer han tilbake, sa tiltalte under forklaringen sin.

DRAP: Drapet skjedde ved Circle K ved Danmarks plass i Bergen i februar i fjor. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Hevder han fant kniv på gaten

Tidligere på kvelden fredag 15. februar var den tiltalte var på et vorspiel med flere andre folk, like i nærheten av bensinstasjonen. Etter å ha vært en tur hjemme hos en annen fetter som den tiltalte bodde hos på tidspunktet, fant han det som politiet antar er drapsvåpenet.

Den tiltalte forklarte at han ved en tilfeldighet fant kniven i sliren på en mindre vei, ikke langt unna Circle K.

– Det var da jeg tok valget om å bevæpne meg. Jeg hadde kompisen til min fetter og truslene i bakhodet. Jeg visste ikke om vi kom til å møtes, men jeg følte at jeg skulle ha med meg den kniven.

ANTATT DRAPSVÅPEN: Politiets kriminaletterforskere mener dette er kniven som ble brukt til å drepe Chataya. Foto: Vest politidistrikt

Den tiltalte fortalte at han hadde drukket en god del alkohol, samt tatt beroligende piller og sniffet noen linjer med kokain.

– Jeg hadde ikke lyst til å møte denne kompisen, jeg ville ikke slåss. Men ingen ville miste ansikt, og da ville man dukke opp der vi skulle møtes.

Beskrev kaos og masseslagsmål

Filmer fra vitner og bensinstasjonens overvåkningsbilder ble vist frem i retten. Den tiltalte beskriver en kaotisk situasjon da masseslagsmålet brøt ut.

– Jeg vet ikke hva som foregår. Det er kaos og folk skriker. Jeg ser kniver og forskjellige våpen og vet ikke hvem som er hvem, sier den tiltalte.

At fetteren skulle være der, visste han ikke. På tidspunktet hadde den tiltalte ikke sett Chataya på rundt et halvt år.

– Plutselig ser jeg fetteren min. Jeg lurer på hva som skjer. Alt er uklart, og jeg har ikke tid til å tenke.

Den tiltalte forklarer at han og Chataya hadde et tett forhold frem til Chataya ble rundt 20 år.

– Mitt forhold til Said vil jeg beskrive som et søskenforhold. Vi hadde hatt krangler tidligere, men ikke noe som ikke hadde løst seg med tiden.

BLOMSTER: Dagen etter drapet lå det blomster ved åstedet der 28-åringen ble knivstukket. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Husker ikke knivstikkingen

Overvåkningsvideoen viser at den tiltalte rygger unna fetteren sin, og inn på bensinstasjonsområdet.

Den tiltalte sier selv at han prøvde å komme seg unna i sekundene før knivstikkingen.

– På dette tidspunktet snakker jeg med Said. Han provoserer meg og jeg provoserer ham tilbake. Han tar tak i meg og jeg ber ham slippe. Jeg er redd og forvirret. Ennå har jeg ikke tenkt å gjøre noe.

Like etter de to begynner å snakke, viser videoen at den tiltalte trekker opp kniven fra bukselinningen og de to havner i et basketak.

– Jeg husker ingenting av selve handlingen. Jeg ser at jeg bruker kniven min. Jeg prøver å fekte meg løs og rive meg vekk fra ham.

Knivstukket ni ganger på 13 sekunder

Chataya ble knivstukket ni ganger, hvorav ett stikk var dødelig. Slåsskampen var over på 13 sekunder, viser overvåkningsbilder.

– Tallet bestrider vi ikke. Samtidig tror jeg at det er overraskende for alle som har sett videoen at det kan medføre ni knivstikk i et basketak på 13 sekunder, sier den tiltaltes forsvarer Jørgen Riple.

Etter knivstikkingen løper den tiltale fra stedet. Selv forklarer 22-åringen at han ikke visste hva som var konsekvensen av handlingen hans da han ble pågrepet av politiet like etter.

– Jeg fikk ikke vite før dagen etter at Said hadde dødd. Da fikk jeg sjokk.

– Hadde ikke tenkt å bruke kniven

På spørsmål fra aktor om hvorfor han løfter en kniv, svarer tiltalte at det tydeligvis er omstendighetene.

– Jeg skulle bare skremme ham til å holde seg unna meg. Men han sier selv: «stikk meg, stikk meg». Jeg tok den opp for å skremme, men jeg hadde ikke tenkt å bruke den.

Den tiltalte forklarer at han kastet fra seg kniven i nærområdet ikke lenge før han ble pågrepet av politiet.