To av tre nordmenn bidrar til frivillig arbeid på en eller annen måte, ifølge Frivillighetsbarometeret. Totalt utgjør innsatsen over 140.000 årsverk.

Men bare ti prosent av dette skjer innenfor helse- og omsorgssektoren.

Spesielt innen eldreomsorgen stiger behovet. Antall eldre er økende, og det er ventet dobbelt så mange demente om bare tjue år.

– Eldreomsorg har tradisjonelt vært ansett for å være noe velferdsstaten skal ta seg av. Men frivillighet kan tilføre både mangfold og bredde, sier Eirin Hillestad ved Verdighetssenteret i Bergen.

– Kjekt å få gjøre noe så positivt

Et av de mest populære tilbudene er i full gang på Engen sykehjem i Bergen sentrum. Rett utenfor stuedøren på sykehjemmet står barnevognene tett i tett. Like innenfor står rullatorene parkert.

Rommet fylles av prat og pludring fra besøkende og beboere i alderen 0 til 103 år. Det er tid for babybesøk.

Selv beboere som normalt er uten språk og kommuniserer svært lite, lyser opp.

– De er så skjønne! Den ene er jo skjønnere enn den andre, sier Laila Sagstad begeistret med fem måneder gamle Sofie på fanget.

Sofies mamma Camilla Haaland forteller at den månedlige stunden på eldresenteret også gir henne mye.

– Det er kjempekjekt å få treffe de eldre og få bruke en formiddag iblant til noe så positivt, sier hun.

Fem måneder gamle Ludvik er en annen som sjarmerer beboerne i senk denne dagen. Han og mamma Karolina Viavang er med for aller første gang.

– Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men det var utrolig koselig. Vi kommer igjen, lover hun.

SJARMØR: Ludvik (5 mnd.) og mamma Carolina Viervang er på Engen sykehjem for første gang. Ester Marie Braathen var en av de mange eldre som satte stor pris på besøket. Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Mener babyer trigger de eldre

Aktivitets- og frivillighetskoordinator på Engen sykehjem, Vibeke Furnes, sier det månedlige babybesøket gjør veldig godt for de eldre.

– Det er ganske utrolig å se hvordan noen som vanligvis ikke har språk plutselig lyser opp og begynner å prate babyspråk til barna. Dette trigger noe som gjør at de kommer litt «tilbake», sier Furnes.

Folkehelseorganisasjonen Livsglede for eldre jobber for å få dette tilbudet etablert på alle landets syke- og eldrehjem.

– Når man får inn barn slike steder, oppnår de en helt annen kontakt med de eldre enn de voksne klarer, sier rådgiver Ingvild Finstad.

– STOR EFFEKT: Fylkeslegen i Trøndelag, Jan Vaage, er ikke i tvil om at babybesøk har stor positiv helseeffekt for eldre. Foto: privat

– Gull verdt

Over hele landet opplever kommunene utfordringer med å få pengene til å strekke til for å gi et godt nok aktivitetstilbud til de eldre.

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage, har engasjert seg sterkt for at sykehjemmene skal tilby eldre aktiviteter utover det kommunen er pålagt.

– De fleste trekker på smilebåndet i selskap med små barn. Å få positive opplevelser motvirker både tristhet og depresjon, så det er helt klart godt for helsen. Slike tiltak er gull verdt, sier Vaage.

Han får støtte av kommunikasjonssjef Randi Kiil i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Frivillighet skal ikke være ulønnet arbeidskraft. De er der for å være til glede for andre og gjøre noe hyggelig med mennesker som ellers ville ha sittet alene.

Hun tror en vesentlig grunn til at helse og omsorg kun får ti prosent av den frivillige innsatsen skyldes at folk ikke er klar over behovet.

– Folk svarer ofte at ingen har spurt dem. Derfor må vi nå frem til alle som ønsker å bidra, slik at de blir kjent med muligheten.

VIL AKTIVISERE FLERE: Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) ber kommunene være flinke til å kommunisere ut behovet for frivillig innsats. Foto: Bjørn Inge Bergestuen/FrP

– Kommunenes ansvar

Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) bekrefter at behovet for frivillighet er stort innen eldreomsorgen.

Hun mener det i stor grad er kommunenes eget ansvar å fortelle om behovet.

– Det er viktig å kunne aktivisere enda flere og få ut kunnskapen om at det faktisk er behov for frivillighet. Kommunene må gjøre seg kjent med de mulighetene som finnes. Man har ressurser i kommunene, men de må brukes riktig, sier Michaelsen.