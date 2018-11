Her snyter Trym (3) pappas lag for scoring

Den mildt sagt spesielle situasjonen lørdag oppstod i andre kvalifiseringskamp til sjette divisjon på Krohnsminde i Bergen.

Hjemmelaget Hasunds Hund hadde tatt igjen Vestsiden Askøy 2s 3–2 ledelse fra første kamp og jaktet desperat vinnermålet.

Spissene Kristian Pettersson og Erlend Haugland spilte vegg, og til slutt satte Haugland elegant ballen i mål fra spiss vinkel.

DEN TOLVTE MANN: Trym (3) og trehjulssykkelen satte pappa Kristian (i rødt, t.h.) og målscorer Erlend Haugland (t.v.) i offside. Bak jubler Tormod Meyer Tørnquist fortsatt over det spillerne tror er 4–2 og ledelse sammenlagt. Foto: Bjørn Egeland

– Måtte ta ungene med på kamp

Men dommeren nektet å godkjenne målet, fordi Petterssons sønn Trym (3) entret banen og målområdet på trehjulssykkel like før scoringen.

– Jeg hadde ikke fått tak i barnevakt og måtte ha ungene med på kamp. Men vi hadde hele tre mann på sidelinjen som skulle passe på at de ikke syklet inn på banen. Det gikk jo heller dårlig, humrer pappaen.

Målscorer og lagkaptein Erlend Haugland sier han ikke fikk øye på guttungen før etter at han hadde trillet ballen i nettet.

Hasunds Hund Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Fotballklubb fra Bergen som sesongen 2019 spiller i 6. divisjon

Stiftet i 1999 i en kameratgjeng i Branns supportermiljø

Laget er oppkalt etter tidligere Brann-spiller Geir Hasund (bildet) fra Ulsteinvik og det svenske rockebandet Bob Hund

Spiller hjemmekampene på Krohnsminde idrettplass på Danmarksplass i Bergen

Dommeren: – Aldri opplevd lignende

Dommer Petter Schütz sier reglene er klare på at mål skal annulleres dersom et objekt kommer inn på banen og påvirker spillet for keeper eller angriper.

– Jeg har aldri opplevd noe liknende, sier dommeren.

Det har heller ikke Vestsiden-trener Kenneth Olsen.

– Da det skjedde, stod jeg bare og lo for meg selv. Det ble jo litt parodi, sier han.

JUBLER MED TRYM: Etter kampen fikk Trym og søsteren være med på lagbildet og opprykksjubelen på Krohnsminde idrettsplass. Pappa Kristian er nummer to foran fra venstre, med sønnen på armen. Foto: Privat

Fikk lørdagsgodt likevel

Etter episoden ble treåringen hjulpet vekk fra banen av en av sine tre uoppmerksomme barnevakter.

– Skjønte Trym selv noe av oppstyret?

– Nei, ingenting, forteller pappa Kristian.

– Ble det lørdagsgodt?

– Hehe, ja da. Trym har forresten bursdag i dag. Han skal få bursdagspresang også.

Sikret opprykket like etter

Treåringens banestorming på trehjuling fikk heldigvis ingen konsekvenser for utfallet av kampen. Dommeren dømte corner da målet ble annulert og der scoret Erlend Haugland. Denne gangen ble målet tellende.

Senere scoret også Tryms pappa, slik at sluttresultatet ble 5-2 til Hasunds Hund, 7-5 sammenlagt.

Dermed rykker bergenslaget opp igjen til sjette divisjon etter bare ett år i sjuende.

– Det var deilig. Alltid godt å score, og ikke minst når det betyr opprykk, sier Kristian Pettersson.

