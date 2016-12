Her sjekker hundene inn for å unngå rakettbråk

Det bjeffes mer enn normalt i resepsjonen på Clarion Hotel Bergen Airport. Små og store hunder hilser på hverandre.

På hotellet sjekker rundt 40 hunder og eierne deres inn i ettermiddag, for å slippe unna bråk fra fyrverkeri i kveld.

– Vi håper de får en fin kveld hos oss, og at det blir stille og rolig. Vi hadde testhunder her i fjor, og de hadde det veldig fint, sier Marie Danielsen, resepsjonist på hotellet.

En del firbeinte gjester har allerede sjekket inn. Blandingshundene Troy og Tuva labber fornøyd rundt på hotellrommet de er tildelt for natten.

– Det er første gang vi gjør noe som dette, og det virker som at hundene trives. Det var forlokkende med et sted som er stille i kveld, derfor valgte vi å ta med hundene og feire nyttår her, sier hundeeier Geir Hammersland.

Skuddredsel: Fem tips for nyttårsfeiringen Ekspandér faktaboks La aldri hunden være alene på nyttårsaften, særlig ikke hvis den er redd fra før.

Dra for gardiner og persienner, og slå på TV eller radio med ganske høyt volum i god tid før tolvslaget. Det er også viktig at du selv er rolig og ignorerer bråket slik at hunden kan se på deg for støtte.

Å spise er ofte beroligende! Gi derfor hunden et ben som den kan tygge på under kvelden eller gi den kjøttboller eller leverpostei mens det smeller som verst utenfor.

Mange hunder er så redde at de behøver beroligende middel for å ikke å risikere å havne i sjokk. Vær da ute i god tid for å få en resept og råd av veterinæren din. Hvis du har gitt hunden beroligende kan det ofte være en fordel å legge hunden i et skjermet bur eller mørkt rom med radioen på lavt volum. Husk likevel på å ha oppsikt på hunden hele tiden!

Det kan også være lurt å fortelle naboene hvor mye hunden din lider av rakettene, og at du ville blitt glad for om de kan begrense fyrverkeriene.



Kilde: agria.no

Egnet beliggenhet

Hotellet har tjukke vinduer, og fordi Bergen Luftahavn Flesland ligger like ved, er det i området rundt strenge regler for hvor man har lov å fyre opp raketter.

Det gjør det til et ideelt sted for dem som ønsker å slippe unna støy på nyttårsaften, forklarer Tobias Brekke, som jobber på hotellet.

– Vi har lyst å tilby de med firbeinte venner en litt triveligere nyttårsaften, uten bråk fra fyrverkeriet. Det er første gang vi gjør dette, sier Brekke.

Ideen om å tilby hunder og hundeeiere en litt annerledes nyttårsfeiring, har hotelledelsen fått fra søsterhotellet på Arlanda i Stockholm.

– Der har de gjort dette de siste årene med stor suksess, og blir fullbooket lenge før desember, sier Brekke.

ØNSKER VELKOMMEN: Food and beverage manager Tobias Brekke ønsker firbeinte velkommen på nyttårsaften. Foto: Dag Harald Kvamme Andersen / NRK

– Gjør det for hunden

Hundeeier Terje Hatland har tidligere reist langt bort, for å skåne hundene for bråket. I kveld har han tatt med hundene Aron og Happy til Flesland.

– Hunder blir urolige og redde til langt på natt av alle smellene. Derfor er det fint med et tilbud som dette som gjør at vi kan få det stille, sier Hatland.

Sigvard Jensen har en valp, og tror den får det bedre på hotellet enn den ville gjort hjemme.

– Vi gjør dette for hunden, ikke for oss selv. Den er bare et år gammel, og jeg tror den får den helt topp her i kveld, sier Jensen.