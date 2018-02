Her ser du feilen som førte til at 22.000 mistet strømmen

Søndag formiddag rett før klokken 10 mistet rundt 22.000 strømkunder i Bergen sør strømmen. En eksplosjon i en av stasjonene til BKK på Kokstad var årsaken.

– Vi hadde en teknisk feil i anlegget. Det har vært en kortslutning, og da eksploderte det. Det var ganske kraftig, så jeg hørte folk si at de trodde det var jordskjelv, sier operativ leder i BKK Øystein Berge.

Hele Fana bydel var uten strøm i flere timer.

På bildet over kan du se tre stenger inne på anlegget. Alle tre var før eksplosjonen dekket av brune porselenringer. Nå er den i midten helt bar, og de på siden har også blitt skadet av eksplosjonen.

Belastning på nettet

Selskapet satte etter hvert abonnentene over på annet strømnett. Det gjorde at utover formiddagen fikk flere og flere tilbake strømmen. Ved 14-tiden meldte BKK at alle igjen hadde strøm.

Søndag kveld er det likevel 25 boliger i Apeltunhaugen som er uten strøm.

– Det er en nettstasjon der som er høyt belastet, men vi jobber med å få på plass et aggregat slik at de også får strøm igjen, sier kommunikasjonsrådgiver i BKK Anne Mette Tuvin, søndag kveld.

Og på grunn av at det er kaldt i Bergen nå så bruker folk også mer strøm. Det gjør at nettet er mer presset enn vanlig.

– Flere steder er forbruket ganske høyt. Dersom kunder kan redusere strømforbruket, så vil det gjøre strømforsyningen mer sikker.

– Del på godene

BKK ønsker ikke å pålegge sine kunder noe, men ber folk tenke seg om når de bruker strøm.

– Noen har jo elektrisk oppvarming og må bruke strøm når det er kaldt ute. Men vi håper og anmoder folk om å bruke strøm på nødvendige ting, og ikke sette i gang med ting som tar mye strøm dersom de ikke må.

Av de 22.000 som var uten strøm er det mellom 5 og 6000 kunder som fortsatt er koblet videre til annet strømnett.

– Målet vårt er jo at alle skal ha strøm, så håper vi å ha alle på et stabilt nett snart. Vi må dele litt på godene, er oppfordringen fra Tuvin.

– Kan ta tid

Nå jobbes det med å kartlegge skadene på stasjonen på Kokstad for å få den i drift så fort som mulig.

– Det kan ta litt tid, sier Berge.

– Nå er vi glad for at ingen ble skadet. Hadde dette vært en arbeidsdag kunne det vært folk i anlegget. Eksplosjonen førte jo til at porselenbiter ble slengt rundt og da kunne folk fort blitt skadet.