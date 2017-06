Her monterer dei verdas største vindmøllepark

Havvindprosjektet Hywind Park blir den første flytande vindmølleparken til sjøs.

I 2015 gav skotske styresmakter Statoil klarsignal til å bygga den flytande vindturbinparken utanfor kysten av Peterhead. Etter planen skal dei fem turbinane i pilotanlegget produsera straum til 20.000 bustader.

Dette er Hywind pilotpark Ekspandér faktaboks Statoil skal installere en flytende vindturbinpark med en samlet kapasitet på 30 megawatt i Buchan Deep-området 25 kilometer utenfor kysten av Peterhead.

Det er datterselskapet Hywind Scotland som står bak prosjektet, som Statoil investerer rundt to milliardar kroner i.

Pilotparken, som består av fem vindturbiner, vil levere strøm til om lag 20.000 hjem og blir verdens første flytende vindpark.

Hver av de 125 meter høye vindturbinene har tre 75 meter lange vinger. Hver vinge veier 25 tonn.

Pilotparken vil dekke et område på om lag 4 kvadratkilometer, med havdyp på 95-120 meter.

Gjennomsnittlig vindstyrke i denne delen av Nordsjøen er på rundt 10 meter per sekund.

Vengespenn på 75 meter

I februar kom dei 75 meter lange gigangetvengjene til monteringsanlegget på Eldøyane på Stord. Det er Norsea Group på Stod som set saman vindmøllene. Om lag ein tredel av kontraktsverdien, rundt 600 millonar kroner, har gått til norske leverandører.

Fredag starta jobben med å frakta turbinane frå fundamentet på land til ein flytande understruktur til sjøs. Saipem 7000, eit av verdas største kranfartøy, stod for løftet.

TESTPILOT: Denne vindturbinen utanfor Karmøy i Rogaland blei sett opp i 2009. Mellom 2010 og 2013 produserte turbinen i snitt 8,3 gigawattimar per år. Foto: Trude Refsahl/Statoil

– Det første løftet var det mest kritiske, men me fekk gode svar og hadde kontroll på løfteoperasjonen. Totalt har me gjennomført tre løft, fortel prosjektdirektør for Hywind, Leif Delp.

Dei to siste løfta vil skje innan onsdag. I midten av juli skal to taubåtar frakta dei to første turbinane over Nordsjøen. Anlegget skal etter planen produsera straum mot utgangen av 2017.

Ser til Stillehavet

I 2010 testa Statoil sin første flytande vindmølle utanfor Karmøy. Sju år seinare har Statoil nesten botnlause forventingar til prosjektet, som har bana veg inn i ein ny og berekraftig marknad.

– UANTE MOGLEGHEITER: Konserndirektør for nye energiløysingar i Statoil, Irene Rummelhoff, har store tankar om framtida for havvindprosjektet. Foto: Anders Fehn / NRK

– Me ser eigentleg uante moglegheiter for å utvikla dette konseptet, seier konserndirektør for nye energiløysingar i Statoil, Irene Rummelhoff.

Direktøren peikar på at botnfaste havinnstallasjonar har avgrensingar når det gjeld havdjup. Statoil vurderer difor stader som California, Hawaii og Japan når framtidige lokasjonar skal greiast ut .

– Me jobbar med moglegheiter over heile verda. Det kjem til å ta litt tid, men at me skal sjå det neste fullskalaprosjektet innan dei neste ti åra, er eg ganske sikker på.