Her må brannfolkene redde sin egen brannstasjon

Vannlekkasjen på Bergen hovedbrannstasjon sent onsdag kveld ble oppdaget av 110-sentralen og mannskapet som trente i gymsalen.

– De som var på jobb på 110-sentralen hørte et stort smell, men skjønte ikke helt hva det var. Samtidig så mannskapene som var i gymsalen vannet renne gjennom taket, sier Kjell Ove Christophersen, vakthavende sjef i Bergen Brannvesen.

Hovedbrannstasjonen i Bergen sto helt ny i 2007.

– Deler av stasjonen ubrukelig

Han sier det er lite aktivitet i lokalene på kveldstid, bortsett fra mannskapene i gymsalen som hadde sin daglige trening.

– De løp opp for å stenge ventiler, og fant et stort vannrør som hadde sprunget lekk. Det sto åpent i mange minutter, så tre kontorer og gymsalen er per i dag ubrukelig, sier Christophersen.

Han sier det viktigste for hovedbrannstasjonen var å sikre at 110-sentralen, som tar imot alle nødsamtaler, ikke ble satt ut av drift på grunn av lekkasjen.

– De ble ikke berørt av hendelsen. Mens mannskap som har obligatorisk trening hver vakt på trene et annet sted i tiden fremover. Akkurat nå gjelder det hovedbrannstasjonen og Sandviken sine mannskaper, sier han til NRK.

– Årsaken er ukjent

Christophersen sier det ennå er ukjent hva årsaken til lekkasjen var, eller hvor mye det vil koste å dekke skadene.

– Før vi får undersøkt røret nærmere er det umulig å vite årsaken. Sannsynligvis var det sprinkleranlegget, men vi er ikke helt sikre.

Han berømmer mannskapet for at de handlet så fort, og forsøkte å dempe skaden av vannmassene.

– Gymsalen ble mest utsatt, der er det sannsynligvis mye som må skiftes i taket og gulvet, sier han.