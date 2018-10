Her lytter han etter nye skred i striregnet

– Det har vært stille så langt i dag, men jeg har både øyner og ører oppe, forteller trafikkdirigent Odd Tore Eggestø.

Han har arbeidsdagen sin langs riksveg 13 i Odda. I striregnet kikker han opp i fjellsiden og både lytter og ser etter farer.

– Jeg kan ikke ha radio eller musikk på i bilen. Hører jeg noe, eller ser at det kommer ras, er jobben å straks stanse bilister som kan bli tatt av ras, forteller Eggestø.

Fare for ras og flom

Det har regnet en god del på Vestlandet allerede i dag, og det skal komme mye mer. I løpet av 24 timer kan det komme opptil 110 mm nedbør lokalt.

Farenivået er satt til gult nivå, både for nedbørsmengder, jordskredfare og flomfare.

– Det kommer til å regne mye og hele tiden i dag, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli ved Værvarslinga på Vestlandet.

Nedbøren var kraftig allerede natt til tirsdag, fordi det meteorologene kaller en atmosfærisk elv bringer med seg luft fra sør innover Vestlandet.

Se hvor det har regnet mest til nå i dag:

Setter ut «rasvakter»

Statens vegvesen tar faremeldingene på største alvor. De frykter ras som stenger veier og i verste fall kan skade folk.

– Vi har flere partier som vi vil følge ekstra med på nå når det meldes mye regn, sier byggeleder Åsmund Andersen Sekse i vegvesenet.

For å sikre seg har de folk som skal holde vakt på utsatte steder, slik som ved Skarvabjørgtunnelen i Odda, der Odd Tore Eggestøl passer på.

FARESIGNAL: Hvis bekken blir brun, kan det være et forvarsel om ras. Foto: Tale Hauso / NRK

Det er ikke første gang vestlendingene må takle nedbør denne høsten. I september gjorde ekstreme nedbørsmengder skader for millioner da regnskyllene kom etter tur over Vestlandet.

Strekningen der Eggestøl står nå vakt har vært stengt flere ganger i høst på grunn av rasfare.

– Ved bevegelser er vi raske med å stenge veien, sier Sekse.

– Bedre forberedt

I Ryfylke i Rogaland gjorde nedbøren i slutten av september store skader. Da måtte hus evakueres, flere fikk vann i kjelleren og deler av riksvei 13 hang i løse luften.

Strand kommune fikk kritikk for at de ikke var godt nok forberedt. Nå sier rådmann Ketil Reed Aasgaard at de har lært fra de voldsomme kreftene forrige gang.

– Vi har ryddet opp i bekkeleier, tatt vekk vegetasjon, renset ristene og fjernet store steiner. Vi vet ikke hvor hardt dette slår inn over oss, men vi har forberedt oss så godt vi kan.

I tillegg har kommunen flomvakter som skal holde øye med de punktene som er mest utsatt.

GRAVD UT: Vannet gravde seg inn under veien på riksvei 13 i Hjelmeland i Rogaland i september i år. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Statens vegvesen ber folk som ferdes i områder med stor rasfare om å passe på.