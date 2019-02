Her kjørte to personbiler nettopp motsatt vei: – Det ultimate mareritt for en bilist

– Utenlandske vogntog må kontrolleres når de kommer til Norge, og sjåførene må ha kompetanse til å kjøre på norske veier, sier Jan-Ove Halsøy, leder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i Hordaland.

Utenlandske vogntog på norske veier har vært heftig debattert i vinter. Storaksjoner har gitt skrekkfunn, og regjeringen varsler skjerpede vinterdekkrav neste vinter.

Men NLF mener sterkere virkemidler må tas i bruk – og det raskt.

I dag kontrolleres 40 av de 1500 vogntogene som ankommer Svinesund hvert døgn. Altfor lavt, mener leder i NLF, Geir A. Mo.

– Vi krever en sterk intensivering av antall kontroller. Å få kontrollert absolutt alle vogntog på grenseoverganger og kaier, er nok praktisk umulig. Men antallet kan mangedobles med enkle grep, mener Mo.

– Inntil vi stopper alle på grensen, vil vi oppleve flere ulykker som det dette kunne ført til, mener Halsøy.

– HALVPARTEN KAN KONTROLLERES: Norge bør kunne øke antallet utenlandske vogntog som blir kontrollerte fra rundt fem til 50 prosent, mener leder i NLF, Geir A. Mo. Foto: Anna Gytri / NRK

– Et mareritt

Han viser til videoen fra Martin Remy Loddens lastebils frontkamera. Den skremmende situasjonen, som BT først omtalte, oppsto tirsdag i 80-sonen på E16 mellom Bergen og Voss.

Et utenlandsk vogntog kommer imot Lodden. Det er slaps i veien, men farten ser likevel ut til å være høy. I en sving skjærer hengeren over i motgående kjørefelt.

25–30 sekunder tidligere kjørte to personbiler motsatt vei. Små marginer skilte trolig fra katastrofale konsekvenser.

– Som videoen viser, ville de vært fanget mellom to rekkverk og ikke hatt noe sted å gjøre av seg. Dette er jo det ultimate marerittet å havne i som trafikant, sier Knut Olav Nestås, leder i Trygg Trafikk i Hordaland.

Han har selv vært kjørelærer.

– Jeg har ofte tenkt: «Hva gjør en i en slik situasjon?». Det eneste du kan gjøre, er jo å tråkke på bremsepedalen. Men alvorlig vil det bli, uansett.

– DET ULTIMATE MARERITT: – Jeg har sett flere klipp som dette, og forstår veldig godt at folk blir redde, sier Knut Olav Nestås i Trygg Trafikk. Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

– Hyr inn pensjonister

NLF er opprørte over de mange hendelsene knyttet til utenlandske vogntog på norske veier denne vinteren.

– Det har vært ekstremt ille, og det vil nok bare forverre seg, så lenge det finnes transportkjøpere som betaler minst mulig. Vi må sørge for at useriøse transportkjøpere ikke gambler med folks liv på veiene, slik vi ser her, mener Halsøy.

Organisasjonen mener altså flere kontroller må til for å stoppe synderne.

– Sett for eksempel pensjonister fra Vegvesenet, som ønsker å jobbe litt, til å se på vogntogene som står i kø ved grensen og sette et rødt merke på dem som må kontrolleres nøyere. Det finnes også teknologiske løsninger, som automatisert dekkontroll i Nederland, som kan bidra til at vi får kontrollert flere, sier Geir A. Mo.

MULIG DØDSULYKKE: – Hadde det kommet en buss imot her, tør jeg ikke tenke på utfallet. Det ville sannsynligvis blitt en del drepte, sier Jan-Ove Halsøy i NLF. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK