Her har nye vitne sagt at Trine Frantzen ligg gravlagt

Det er nye og til no ukjente vitne som har gitt så detaljerte opplysningar til politiet at dei har bestemt seg for å grave på «nærmere angitt sted» på gravplassen i Bergen.

Etter dei resultatlause undersøkingane i fem graver førre månad, kom nye opplysningar til politiet i den 15 år gamle forsvinningssaka.

– Vitna har aldri vore inne i Trine Frantzen-saka før og dei er heller ikkje kjent for politiet frå før, seier politiinspektør Tore Salvesen til NRK måndag morgon, medan krimteknikarar riggar seg til på gravplassen.

NYE SØK: Politiet riggar seg til på nytt ved Øvsttun gravplass i Bergen. Nye vitne har meldt seg etter at undersøkingane starta i vår. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Undersøker ikkje med radar

Som sist er det sett opp telt på staden der politiet skal grava. I tillegg er det eit ekstra telt som blir brukt til å gå nærare gjennom jorda som blir tatt opp, slik at ikkje eventuelle bevis går tapt.

Tidlegare i vår var det viktig for politiet å først gjera undersøkingar med georadar, før dei avgjorde om resultata var gode nok til at det var naudsynt å grave etter leivningane av Trine Frantzen.

Denne gongen går politiet rett på sak.

– Vitna har peika på ein konkret stad. Vi skal grave i ei grav først, og så har vi løyve til å grave i fleire andre også om det blir naudsynt, seier Salvesen.

Han legg til at vitneopplysningane er såpass interessante at dei truleg hadde starta graving på staden uavhengig av om utstyret frå undersøkingane i mai hadde vore klart.

GIR IKKJE OPP: Politiinspektør Tore Salvesen (nr. to f.v.) håpar nye undersøkingar skal gi svar i Frantzen-forsvinninga. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Krimgåte

Forsvinninga til 31 år gamle Trine Frantzen er ei av dei store krimgåtene i Noreg. Ho vart sist sett på ein fest på Øvsttun natt til 7. mai 2004.

13. mai vart ho meld sakna, men det gjekk nokre veker før politiet begynte å sjå på saka som eit mogleg drap. I 2007 vart to personar sikta, men saka vart lagt vekk.

Politiet vil halde på til kring klokka 17 måndag, og tek så ei vurdering av om dei skal halde fram tysdag.

– Men som sist, kan det kome nye opplysningar som er verd å undersøke i etterforskinga, seier Salvesen.