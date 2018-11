Her fjerner de tusenvis av glemte graver hvert år

– Vi ønsker ikke en gravplass hvor gravminnene står hulter til bulter. Vi vil ha en levende gravplass som er pen og i bruk, sier leder av Gravplassmyndigheten i Bergen, Anne Bjordal Jønsson.

Jønsson er i ferd med å avslutte en storrydding på kirkegårdene i Bergen. Hele 9000 graver har de fire siste årene blitt slettet, med 2018 som et foreløpig rekordår med over 2500 fjernede graver.

Det finnes ingen nasjonale tall på gravslettinger, men i Stavanger og Oslo slettes det inntil tusen graver i året.

LANGE LISTER: Frode Hovland har fjernet mange graver i Bergen. Han dobbeltsjekker alltid om listen over de gravsteinene som skal slettes stemmer overens med navnet på steinen. Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Gjenbruksgraver i byene

Mens Bergen alltid har hatt tradisjon for å bruke gamle graver om igjen, er det enkelte steder i Norge helt utenkelig. Det er i ferd med å endres, ifølge gravplassrådgiver i Den norske kirke, Åse Skrøvset.

– Vi ser at det blir mer og mer vanlig med gjenbruk av graver for å frigjøre areal, spesielt i byer og tettbebyggede strøk. Gjenbruk av graver blir mer sjeldent lenger nord og på bygdene. Her er det mer vanlig å utvide kirkegården.

– Å ta et skippertak på gravsletting i Bergen var helt nødvendig for å frigjøre plass, sier Skrøvset.

Dette kartet over Årstad bydel i Bergen viser hvor små gravplassene er i forhold til bosettingen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. SMÅ GRAVPLASSER I STOR BY: I Bergen er det helt nødvendig å gjenbruke graver.

Bort med glemte graver

Kommunene er pålagt å ha gravplasser tilgjengelig for 3 prosent av befolkningen til enhver tid. Å slette gamle graver er derfor helt nødvendig i byer og tettsteder.

Det er graver som er eldre enn 25 år, og som mangler en registrert ansvarlig som, står i fare for å bli fjernet.

– Det er sjelden at graven betyr mye for noen, og samtidig ikke blir besøkt i løpet av et år. Om man er ansvarlig for en grav innebærer det også tilsyn og stell av graven.

For å få kontakt med den ansvarlige for graven henger Gravplassmyndigheten ut hvite lapper med kontaktinformasjon på gravstøtten. Om ingen har tatt kontakt innen ett år blir gravsteinen fjernet.

ØNSKER KONTAKT: Nye kontaktlapper er hengt ut på Møllendal gravplass. Leder i Gravplassmyndigheten i Bergen, Anne Bjordal Jønsson, håper de ansvarlige tar kontakt. Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Gravsteinene knuses

På Møllendal kirkegård i Bergen står Frode Hovland og sjekker listene med navn over hvilke gravminner som skal graves bort. Han er arbeidsleder i Akasia og har hatt fire travle år på kirkegårdene i Bergen.

– Når gravsteinene er fjernet blir de levert til resirkulering, hvor steinen blir knust i småbiter. Ingen steiner skal kjøres bort uten at vi har kontroll på det.

Arbeidet med å fjerne graver handler også om trygghet på gravplassen.

– En gravstein som er i ferd med å velte kan gjøre store skader, i verste fall død, sier Jønsson.