Her får bergenserne viljen sin

Bygget det dreier seg om er jernbanestasjonen i Bergen. Det er også navnet de fleste i Bergen bruker om bygningen i dagligtalen. Den monumentale bygningen ble tegnet av arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland og stod ferdig i 1913, fire år etter at Bergensbanen mellom Bergen og Oslo ble åpnet. I 2003 ble stasjonen fredet.

– Vi har valgt å lytte til misnøyen fra mange bergensere. Derfor skrur vi nå ned skiltet, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Bane NOR Knutepunkt og eiendom til NRK.

FJERNET: Her blir skiltet skrudd ned tirsdag kveld. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Sterke reaksjoner

Det var Bergensavisen som først skrev om den nye utviklingen i saken. Etter at det nye skiltet ble monterte har en rekke bergensere engasjert seg i kampen for å få det ned igjen. mange har engasjert seg i debatten, og diskusjonene har vært mange og lange.

Sist uke sendte ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) et brev til Bane Nor undertegnet av gruppelederne til alle de politiske partiene i bystyret, med en anmodning om å få skiltet fjernet. Nå er de blitt hørt.

– Jeg kunne vært arrogant og sagt at det skulle bare mangle, men jeg sier heller, «gud kor greit» det er at vi har en etat som lytter til fornuft fra oss bergensere. Det sier Finn Bjørn Tønder, en av dem som har engasjert seg i kampen mot det nye skiltet.

SLIK TOK DET SEG UT: Skiltet som ble fjernet etter en storm av reaksjoner i Bergen. Foto: John Arnt Nøstdal / NRK

Valgfritt

Samtidig blir det ingen endring i navnet. Når togene anløper «Vestlandets hovedstad» kommer konduktørene fortsatt til å bruke navnet Bergen stasjon. Samtidig står hver og en fritt til å bruke det navnet de ønsker.

– Vi vil jo ikke at bergenserne skal være sure på oss. Derfor måtte vi gjøre noe med skiltet, sier Kristin Paus i Bane NOR Knutepunkt og eiendom.

Men det er ikke alle bergensere som er like opptatt av seieren over «byråkratiet» i Oslo. Morten Myksvoll er daglig leder i Forum Nye Bergensbanen. Han er litt ironisk i sin kommentar:

– Bergen har gått på mange tap mot sentralmakten i det siste, men nå er alt bra for skiltet som viser rett navn på en bygning blir tatt ned. Det er for øvrig godt gjort at byen selv tar oppmerksomheten vekk fra at staten velger vekk Bergen og Hordaland gang på gang med et sånt grunnløst oppkok som dette er.