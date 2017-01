– Det er ikke så mange som vet at det finnes små regnskoger her på Tysnes, sier seniorrådgiver Magnus Johan Steinsvåg ved Fylkesmannens miljøvern- og klimaavdeling.

Han viser NRK rundt i grønne, våte omgivelser på øya Reksteren i Tysnes kommune.

– Ved første øyekast er dette kanskje ikke så imponerende skog, med alle de gamle trærne. Men her finnes juveler av biologisk mangfold. De forekomstene som finnes her er unike i verdenssammenheng, sier Steinsvåg.

Han forklarer at det finnes sære, kresne skogsarter som er avhengig av høy luftfuktighet i naturområdene på øya.

– Det som er typisk for denne skogstypen, er at den tar vare på fuktigheten hele tiden, sier Steinsvåg.

Fakta om ferjefri E39 Ekspandér faktaboks Kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim langs E39 er over 20 timer i dag, inkludert åtte ferjereiser. Hvis det bygges bruer og tunneler slik at strekningen blir ferjefri, kan reisetiden på hele strekningen reduseres med sju timer. Å gjøre hele strekningen ferjefri er anslått å koste minst 150 milliarder. Første fjordkryssingsprosjekt er Rogfast med byggestart i 2016. Det blir en 26,7 kilometer lang tunnel. Neste fjordkrysning, kalt Hordfast, kommer sør for Bergen, og inkluderer kryssing av Bjørnafjorden og Langenuen mellom kommunene Stord, Tysnes og Os. Regjeringen tar et forbehold når det gjelder kryssing av Sognefjorden. Det er ikke klart om det er teknisk mulig å gjennomføre kryssing av denne. Videre må Nordfjorden, Stjorfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden krysses. (NRK/NTB)

Frykter motorvei vil ødelegge

Nå frykter Fylkesmannen i Hordaland at utbyggingen av Hordfast vil ødelegge mange regnskoger, sumpskoger og kystmyrer i Tysnes.

Hordfast er en del av det største veiprosjektet i Norge noensinne: Ferjefri E39.

Statens vegvesens forslag til kommunedelplan for Hordfast har nå vært på høring. Fylkesmannen i Hordaland er i sitt høringssvar svært kritiske til planene.

– Dette prosjektet blir trolig det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid, skriver fylkesmann Lars Sponheim i høringssvaret.

SJELDEN ART: Gul pærealv er en av de sjeldne artene som finnes i regnskogen på Reksteren. Foto: Kirstin Maria Flynn

Han skriver videre at Reksteren er i en særstilling. Området har en sjeldent høy konsentrasjon av boreonemoral regnskog, som er en sjelden type regnskog.

I tillegg frykter fylkesmannen for kystmyr og sumpskoger i området. Dette er truede naturtyper.

– Vi er redde for at veien kommer så tett på viktige naturområder at man påvirker luftfuktigheten så mye at artene ikke kan leve her, forklarer Steinsvåg.

PLANENE: Kartet viser det planlagte krysset ved Gjøvåg, sør for den planlagte broen over Bjørnefjorden. Fylkesmannen mener at dette er et eksempel på at veitraseen mange steder er lagt rett gjennom verdifulle naturområder. De grønne feltene er naturområder, blå prikker viser regnskog. Foto: Statens vegvesen

Mener Vegvesenet har valgt den verste løsningen

Steinsvåg mener trasévalget Statens vegvesen anbefaler, er det verste alternativet for naturmangfoldet. Det vil føre til en firefelts motorvei gjennom flere naturområder i Tysnes kommune.

– Rundt 40 viktige naturområder blir direkte berørt. Vegvesenet har gjort lite for å unngå å unngå å treffe viktig natur. Vi klarer nesten ikke å se at de har prøvd en gang, sier Steinsvåg.

KRITISK: Seniorrådgiver Magnus Johan Steinsvåg hos Fylkesmannen i Hordaland frykter for naturmangfoldet i Tysnes kommune. Foto: NRK

Vegvesenet svarer at traséforslaget deres bygger på grundig vurderinger, men ønsker ikke å kommentere kritikken utover det.

– Når det skal bygges vei, må man ofte fjerne skog. Vi må vurdere i det enkelte tilfellet hva man skal prioritere. Nå er høringsprosessen akkurat avsluttet i dette tilfellet, og derfor vil jeg ikke kommentere saken utover dette nå, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).