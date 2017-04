Her er rådene til deg som søker i siste liten

Lørdag 15. april er siste frist for å søke opptak til høyere utdanning. I fjor søkte 132.021 personer om studieplass gjennom Samordna opptak (ekstern lenke).

Det var det høyeste tallet noensinne. Av disse fikk 91.773 personer tilbud om studieplass ved en norsk utdanningsinstitusjon.

Totalt var det i fjor 288.989 norske studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, viser tall fra SSB.

Samordna opptak har ikke eksakte tall på hvor mange som søker de siste dagene før fristen går ut, men opplyser til NRK at de hvert år ser at veldig mange venter til 14. og 15. april før de søker.

Samordna opptak og høyere utdanning Ekspandér faktaboks Søknadsfristen til universiteter og høyskoler går ut 15. april. Søknaden skjer gjennom Samordna Opptak og alt foregår elektronisk.

Man kan søke flere studier i prioritert rekkefølge, men får bare ett tilbud om studieplass.

Siste frist for å endre på prioriteringen er 1. juli.

Hovedopptak er 19. juli, og søkeren må svare på tilbudet innen 26. juli.

Når noen takker nei til en studieplass, får andre tilbud om plassen.

De som ikke får plass i hovedopptaket kan stå på venteliste.

Suppleringsopptaket skjer 29. juli, og svarfristen er kort.

Deretter er det etterfyllingsopptak til ledige studieplasser fram til studiestart. Kilde: Samordna opptak

– En del søker når søkerportalen åpner 1. februar, men vi ser også at veldig mange venter til siste liten før de sender inn søknaden, sier informasjonsrådgiver Natasha Harkness i Samordna opptak.

Er du sent ute og usikker på hva du bør søke? Elisabeth Josefine Lackner har skrevet boken «Studivelag» om søking til høyere utdanning, og gir deg sine beste «siste liten»-tips.

1. Gjør research

De siste dagene og timene før fristen går ut, er det særlig en ting man bør gjøre, mener Lackner.

– Jeg vil slå et slag for å gjøre grundig research, selv om det ikke er lenge til fristen går ut. Bruk høytidsdagene godt og les deg opp på studiene du er interessert i.

Hun oppfordrer til å bruke informasjonen som finnes på nett.

– Man bør gå i dybden på hvilke studieretninger som finnes innenfor fagområdet man er interessert i. Sett opp en liste over mulige studier, gå inn på lærestedenes nettsider og se hva du lærer på studiet. Hvordan ser en studiedag ut og hvilke jobber kan man få etterpå.

SISTE FRIST: Søknadsfristen for høyere utdanning er 15. april, på påskeaften. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

2. Velg noe du er interessert i

For dem som er veldig usikre på hva de skal studere, er rådet fra forfatteren å velge noe man har interesse for.

– Den viktigste tommelfingerregelen er at du må være interessert i det du studerer. Ikke gå løs på noe du ikke er interessert, det er større sannsynlighet for at du blir flink til noe du er engasjert i, sier Lackner.

Det er ikke uvanlig at man er interessert i mye forskjellig, og da kan et godt råd være å velge et «åpent» studie.

– I mange tilfeller er det mulig å i stor grad sette sammen graden sin. Man kan starte på en samfunnsvitenskapelig utdanning, fordype seg innen et område – og velge frie emner innen noe annet, sier Lackner.

35 prosent av 19-24-åringer i Norge er i høyere utdanning.

Fakta om de mest populære utdanningene Ekspandér faktaboks Dette er de mest populære studiene i Samordna opptak 2016, basert på søkernes førstevalg: 1. Politihøgskolen, politiutdanning, Oslo, 1.898 søkere 2. Norges Handelshøyskole, siviløkonomutdanningen, 1.892 søkere 3. Universitetet i Oslo, rettsvitenskap (jus) master, 1.724 søkere 4. Høgskolen i Oslo og Akershus, sykepleierutdanning, Oslo, 1.684 søkere 5. Universitetet i Bergen, rettsvitenskap, 1.599 søkere 6. Universitetet i Bergen, psykologi profesjonsstudium, 1.280 søkere 7. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, sykepleier, Trondheim, 1.224 søkere 8. Universitetet i Oslo, medisin profesjonsstudium, 964 søkere 9. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, økonomi og administrasjon, Trondheim, 961 søkere 10. Høgskolen i Bergen, sykepleierutdanning, 952 søkere (Kilde: Samordna opptak )

3. Snakk med dine nærmeste

Mange er sammen med familie og venner i påskeferien, og forfatteren mener dette er en god anledning til å diskutere studievalg med omgivelsene.

– Ofte kjenner familie og venner deg godt, og kan være nyttige sparringspartnere. Snakk med dem du stoler på, ofte er det bra å snakke med noen som stiller åpne spørsmål, som får deg til å reflektere heller enn å gi deg råd, sier Lackner.

– Samtidig er det viktig å være klar over at foreldre kan ha utdaterte oppfatninger av hva som er lure studievalg, så man må huske at det til syvende og sist er ens eget valg. Vi ser at unge i dag ofte kan mer enn foreldregenerasjonen om høyere utdanning, legger hun til.

4. De trygge valgene

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV sa forrige uke til NRK at behovet i dag er aller størst for nyutdannede innen helse- og omsorgssektoren.

I fjor søkte nesten 20 prosent flere enn året før sykepleierutdanning, og 15.000 førstevalgsøkere kjempet om 4.500 studieplasser.

Også læreryrket blir trukket frem som et yrke man antar det vil være stort behov for i fremtiden. Velger man å bli lærer, kan man få slettet opptil 160.000 kroner av studielånet.

– Det vil alltid være en viss usikkerhet rundt hvilke yrker det er behov for i fremtiden. Derfor vil det alltid være en god ide å ikke utelukkende velge noe fordi det regnes som et trygt valg, om man overhodet ikke er interessert i det, sier Lackner.

BEHOV: – Å ta utdanning som sykepleier eller som omsorgsarbeider er et av de mest sikreste kortene unge kan satse på for å garantert få jobb, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

5. Greit å velge feil

Dersom research, diskusjon og gode råd fortsatt ikke gir noen magefølelse på hva man skal studere, mener Lackner det er viktig å huske på én ting:

– Det er ikke så farlig å velge feil! Det finnes veldig mange eksempler på at man begynner på et studie, og senere bytter til et annet eller finner ut at høyere utdanning ikke er noe for dem, sier Lackner.

Hun mener man skal søke selv om man er i tvil om man på om skal studere.

– Søker man får man en mulighet til å sjekke ut et studie og studielivet. Det er alltid mulig å søke på nytt neste år, og i mange tilfeller kan man bruke noe av det man lærte på det første studiet senere.

Det er mulig å omprioritere rekkefølgen på studiene man har søkt frem til 1. juli.