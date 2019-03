Her er havørnene samlet til romantisk middag

Flere ganger i uka er hobbyfotograf Tore Hagen ute og fotograferer fugler. Tordag ble han vitne til at hele 26 havørner var samlet ved isen i Kjevikdalen, innerst i Rydlandsvågen, i Lindås.

– Det er første gang jeg har sett så mange samlet på isen. Jeg klarte å fange 18 av dem i ett knips. Resten satt i trærne rundt isen, forteller en opprømt Hagen.

Romatisk middagsselskap

Hagen og en fotokollega lå skjult i noen busker og fulgte med på de enorme rovfuglene i om lag en halvtime. Han ble vitne til et slags romatisk middagsselskap.

– De var der av to grunner: mat og kurtisering.

På denne tiden av året finner havørnene seg en partner, og på isen var vårflørten igang.

STRANDFLØRT: Jakten på en livslang partner er i gang for havørnene i Lindås. Foto: Tore Hagen

Det var taggmakrell, også kalt hestemakrell, som stod på menyen.

– De finner død fisk i fjæren. I tillegg hakker de seg gjennom isen og tar hestemakrell som svimer rundt her nå, forteller Hagen.

FLERE FUGLER I EN SMEKK: Hobbyfotograf Tore Hagen klarte å fange 18 havørner i et og samme bilde. Foto: Privat

Bestanden øker

Hvert år, på denne tiden, kommer havørnene til dette området. Hagen mener at rundt 30 stykker holder til der nå. For to år siden kom det rapporter om at det var observert 52 havørner i lufta på samme tid.

De siste årene har det kommet flere enn før, ifølge Hagen. Han får støtte fra Frode Falkenberg, ornitolog og rådgiver i Norsk Ornitologisk Forening.

– Det har vært en voldsom økning i bestanden siden fredningen i 1968. Samtidig ser vi at veksten har flatet litt ut i det siste. Nå er det mellom 100 og 150 par som hekker i Hordaland, sier Falkenberg.

VINGESPENN: Det er hunnen som blir størst. Hun kan få et vingespenn på opptil 2,65 meter. Foto: Tore Hagen

Siden havørnen er et sosialt vesen samles de i flokker utenfor hekketiden. Falkenberg er imponert over Hagens foto.

– Det er sjeldent at så mange havørn fanges på ett bilde. Her er det en samling av ungfugler og voksne. Du ser forskjell ved at de voksne har hvit stjert og lysere hode, sier Falkenberg.

Fuglene holder seg der det er god tilgang til mat.

– Havørnen er Norges gribb, den spiser nesten alt. Siden den ikke er noen god jeger eter den gjerne kadaver og død fisk, sier Falkenberg.

Monogame

Voksne ørner holder sammen. Parene holder seg gjerne i nærheten av hekkeplassen store deler av året, og bruker ofte samme reir år etter år. Det er i januar og februar at de etablerer de seg på hekkeplassen.

Så begynner kurtisen. I slutten av mars begynner de å legge egg. Rugetiden er fem uker. Klekkingen skjer i starten av mai, sier Falkenberg.

Havørnen driver også med noen stunt som kalles fluktkurtise.

– Hannen og hunnen slår klørne sammen i lufta. Deretter snurrer de rundt mens de samtidig faller mot bakken, før de sliper taket og flyr videre. Det er et spektaulært syn, sier Falkenberg.