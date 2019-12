Her dundrar bilen over vegen like framfor lokomotivet: – Dei utset seg for livsfare 

– Dette er veldig farleg. Du utset deg sjølv og dei du har i bilen for livsfare. Hugs at det ikkje er sikkert at starten går som du har tenkt. Kveler du bilen, kan du plutseleg bli ståande halvvegs ute i sporet, seier seksjonsleiar for trafikkseksjonen i Vest politidistrikt, Atle Olav Heradstveit.

Han snakkar om videoen NRK har fått frå den gamle veterantoglinja i Arna i Bergen.

Fleire plassar langs strekninga kryssar togskjenene bilvegen. Bane Nor er no lei av at bilistar ikkje stoppar på raudt som viser at eit tog er på veg.

Filmar syndarane

Bane Nor ser svært alvorleg på slike hendingar og meldar alle bilistar som køyrer ut framfor tog til politiet, så sant togpersonalet klarar å få med seg registreringsnummeret.

Dei filmar også syndarane med mobilen for å gje politiet bevis.

Den siste tida har føretaket meld tre bilistar for det Bane Nor meiner er farleg og straffbar køyring.

Hendingane fann stad i rundkøyringa i Garnesvegen i Indre Arna og på Lone, begge stader på toglinja mellom Garnes og Midtun, kjent som Gamle Vossebanen, som er den eldste delen av den gamle hovudlinja mellom Bergen og Oslo.

– Kan ikkje stoppe brått

Kommunikasjonsleiar Ingunn Halvorsen i Bane Nor er klar på at dei meiner bilistane må straffast.

– Vi ser alvorleg på dette fordi vi absolutt ikkje ønskjer at nokon skal bli påkøyrde, seier ho.

– Eit tog er stort og tungt og kan ikkje svinge unna. Sjølv om toga køyrer ganske sakte på gamle Vossebanen, kan dei ikkje stoppe brått. Det er også veldig ubehageleg for ein lokomotivførar å sjå folk eller bilar framfor seg på sporet og vite at ein ikkje rekk å stoppe.

Trafikk 200-250 dagar i året

Toglinja gjennom Arna mot Midtun i Fana har trafikk av både veterantog og arbeidstog.

Bane Nor opplyser til NRK at det er trafikk på sporet mellom 200 og 250 dagar i året.

– Mange er nok ikkje klar over at det kan kome tog kva dag som helst, ikkje berre på søndagar om sommaren, seier Halvorsen.

Ho fortel at slike hendingar også skjer andre stader i landet, men at mange ikkje blir meld til politiet fordi dei ikkje har video eller bilnummeret.

Vurderar avhøyr av førar

Det er Bergen nord politistasjon som etterforskar sakene. Politioverbetjent Endre Laukeland fortel at dei har begynt å sjå på hendinga på Lone, medan saka frå Indre Arna er så fersk at den enno ikkje er registrert.

– Vi vurderar å kalle føraren av bilen inn til avhøyr, seier Laukland.