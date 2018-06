Her blir den fullt brukbare dieselbilen vraka fordi eigaren vil hindre forureining

– Vi kjem ikkje til å investera i nye dieselbilar. Målet innan 2022 å berre køyra elbilar, seier Arvid Ristesund, områdeleiar i Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen).

Sammen har som mål at all drift skal vera fossilfri om fire år.

Verksemda bytter no til elbilar for sine tilsette, og då sender dei heller dieselbilane til opphogging enn å tena pengar på bruktbilsal.

VIL BYTTE: Områdeleiar i Sammen, Arvid Ristesund hentar den nye elbilen før han skal vraka endå ein dieselbil. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Viktig å vera tydeleg

Studentsamskipnaden er ikkje nøgde med å berre kutta sine eigne utslepp. Difor vrakar dei bilane for å hindra meir forureining.

– Vi tenkjer det er viktig å vera tydleg på klima. Vi ønskjer å visa at om bilen ikkje er god nok for oss, så er den heller ikkje god nok for naboen, seier Stein Ove Halhjem, bustadsjef, Sammen.

Han meiner dei gamle dieselbilane deira forureina for mykje.

– Då skal vi ta dei ut av marknaden, seier Halhjem.

KLIMA: Stein Ove Halhjem, bustadsjef i Sammen, meiner det er viktig å vera tydeleg på klima. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Vil få dei ut av trafikken

NRK er med på Sammen-diselbilen si siste reis til gjenvinningsanlegget i Rådalen i Bergen.

– Dette er fornuftig. Tidlegare har vi gjerne selt nokre bilar som har hatt restverdi, men dei siste åra har vi køyrd dei til gjenvinning for å få dei ut av trafikken, seier Ristesund.

Han innrømmer at bilen med sine 120.000 kilometer er i god stand, og kunne ha kjørt det doble med godt vedlikehald.

– Men no kjem det snart opp reparasjon som må gjerast, og då er det riktig å senda den til skrap og heller bytta den ut med elektrisk, seier Ristesund.

Skeptisk

I fagmiljøa er det delte meiningar om det er eit godt klimatiltak å vraka forureinande bilar.

– Eg synest det er å ta litt hardt i, seier Gunnar S. Eskeland.

Han er økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole og studerer klimaspørsmål, energiøkonomi og utslepp frå transport.

– Ein av grunnane til at eg ikkje synest det er så opplagt at desse dieselbilane skal på søppelhaugen, er at det kostar miljøet å produsera bilar.

Han meiner at i nokre hushaldningar kan ein slik bil faktisk kome til nytte.

– Om det er ei hushaldning som køyrer lite og som ikkje er i eit forureina område, så gjer det ikkje så mykje om bilen brukar fossilt brensel, meiner professoren.