Hentet ut av tunneler

Politiet har i natt hentet ut to personer som ble observert gående i to tunneler. Klokken 0318 ble Knappetunnelen i Bergen stengt. En person ble hentet ut og sendt til legevakten. 15 minutter senere kom samme melding fra Olsviktunnelen. Også her ble tunnelen stengt og en person ble kjørt vekk fra stedet.