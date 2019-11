Hentet syk person i Nordsjøen

Like før midnatt mandag kveld fikk Hovedredningssentralen inn melding om et sykdomstilfelle om bord på et fartøy i Nordsjøen. Et redningshelikopter ble sendt ut fra Sola og hentet personen 150 nautiske mil vest av Stavanger. Det er uklart hvordan det går med personen.