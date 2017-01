Henriksen til topps

Bergensaren Sindre Henriksen slo knockout på verdsstjernene under dagens 500-meter i allround-EM på skøyter i Herenveen. Distansen er den første av fire totalt i meisterskapen. – Å vinna her er heilt sjukt. Det kokte bra her både då me gjekk og då eg stod på pallen, seier Henriksen til BT. Han vann med tida 36,30. Osingen Sverre Lunde Pedersen blei nummer 6 på distansen.