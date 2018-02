Henlegger sak etter vådeskudd

Spesialenheten for politisaker har henlagt saken mot en politibetjent i Vest politidistrikt etter at han utløste et vådeskudd. det hele skjedde i en garasje i Vest politidistrikt i fjor. Spesialenheten slår fast at menneskeliv aldri var i fare, skriver BA.