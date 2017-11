Hemsedalsfjellet opna for trafikk

Etter at det har vore kolonnekøyring store delar av dagen, har riksveg 52 over Hemsedalsfjellet no opna for trafikk. Over Hardangervidda er riksveg 7 stengt for personbilar, medan køyretøy med totalvekt over 7,5 tonn kan passera i kolonne.