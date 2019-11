Hemmelig milliongave ga turisthytter med panoramautsikt i havgapet

Etter en idé fra tidligere ordfører i Sveio kommune, Jorunn Skåden, skal det nå bygges fem DNT-hytter ved Ryvarden i Sveio i Hordaland. Hyttene skal ha panoramavinduer med utsikt rett ut mot havet.

– Her vil du få sjøsprøyten, vind og vær rett inn i stuen. På stille dager kan man nyte blikkstille hav og stjerneklar himmel, sier styreleder i Haugesund Turistforening, Karl Andreas Knutsen.

Satser på kysten

Prosjektet er ett av tre prosjekter turistforeningen i Haugesund har satt i gang for å øke tilgjengeligheten av friluftslivet ved kysten. Også nasjonalt satser DNT mer på kystfriluftslivet. Satsingen har ført til en dobling av antall medlemmer og frivillige på få år.

– De fleste av medlemmene våre bor ved kysten. Derfor ønsker vi å gjøre slike områder mer tilgjengelig for folk. Målet er at disse områdene skal være så nær hjemmene våre at vi skal kunne bruke dem hver dag, sier Knutsen.

Ny og gammel arkitektur ved Ryvarden Tett på naturkreftene Panoramavindu Unik hytte og plassering

Hemmelig milliongave

Idéen er inspirert av hytteprosjektet Skåpet i Stavanger, som ligger på sørsiden av Lysefjorden. Hyttene har en prislapp på over 13 millioner kroner. Både fylkeskommunen og Sveio kommune har sponset med midler. Den siste halvannen millionen kom fra en hemmelig giver.

– Det eneste jeg kan si er at giveren er en Sveio-patriot som har Sveio i sitt hjertet, sier Knutsen.

Hyttene skal få navnet Flokehyttene etter vikingen Floke, som i sin tid ga navn til Island.

GAVE VED HAVET: – En hemmelig Sveio-patriot ga 1,5 av de 13 millioner kronene hyttene koster, styreleder i Haugesund Turistforening, Karl Andreas Knutsen. Foto: Åge Algerøy / NRK

Bygget for å tåle kraftig vær

Rådmann i Sveio kommune, Jostein Førre, håper hyttene kan føre til økt aktivitet i området.

– Hyttene vil gjøre området mer tilgjengelig for folk. Flokehyttene vil kunne bidra til at området blir mer kjent, også utenfor Haugalandet, sier Førre.

BIDRAGSYTER: Sveio kommune har vært en av bidragsyterne bak prosjektet. Rådmann i kommunen, Jostein Førre, håper hyttene kan bidra til å sette Ryvarden på kartet. Foto: Åge Algerøy / NRK

Til sammen vil det være fem tilgjengelige sengeplasser i hver hytte. Det vil også være fyringsmuligheter. En av hyttene vil samtidig tilpasses for funksjonshemmede.

Flokehyttene er utviklet av Holon Arkitektur og er designet for å tåle kraftig vind og vær.

– Hyttene vil kunne tåle høye bølger og kraftig vind. De er sikkerhetsklarert for å tåle den bølgehøyden som er beregnet for området. Vi håper det ikke vil bli havstigning de neste årene, sier Knutsen.

Planen er at hyttene skal stå ferdig til neste høst. Hvis DNT blir sponset med halvannen million til, vil det bli bygget en sjette hytte, sier Knutsen.

– Det er den siste hytten som er dyrest å bygge, men dukker det opp halvannen million, så får vi bygget den også.

UTSIKT MOT HAVET: Hyttene vil bli plassert rett i fjæresteinene med panoramavinduer ut mot havet. Illustrasjon: Holon Arkitektur