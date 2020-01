Helsetilsynet med sterk kritikk

Helsetilsynet kommer med sterk kritikk mot Bufetat og barnevernstjenesten i Bergen i en ny rapport. Det skjer etter at to 15 år gamle jenter ble sprøytenarkomane mens de bodde på Vestlundveien ungdomssenter i Fyllingsdalen, skriver Dagbladet. De to jentene døde i 2017, begge med narkotiske stoffer i blodet.