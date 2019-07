Mannen som er siktet for å ha drept foreldrene sine på Kolltveit på Sotra ble pågrepet på åstedet torsdag.

NRK vet at mannen innrømmet drapene på stedet.

– Han har gitt en grundig forklaring, sier politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen.

Psykiatere startet tidlig undersøkelser for å finne ut om 40-åringen er strafferettslig tilregnelig. Mannen ble lørdag formelt varetektsfengslet i fire uker, men ivaretas av helsepersonell på Psykiatrisk klinikk på Sandviken sykehus.

NRK får opplyst at han har hatt langvarige psykiske problemer, og var i kontakt med helsepersonell senest få dager før drapene.

«Jeg kan bekrefte at denne personen har vært pasient i Helse Bergen og at vi har sendt et varsel til Helsetilsynet», skriver kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i en SMS til NRK.

DRAP: Krimteknikere på åstedet for dobbeltdrapet på Sotra natt til fredag. En mann og en kvinne i 60-årene ble funnet døde torsdag ettermiddag. Foto: Ingvild Ulset / NRK

Åpner tilsynssak

Etter det rutinemessige varselet har Helsetilsynet nå bestemt seg for å åpne tilsynssak mot Helse Bergen.

– Vi mottok et varsel før helgen. Vi har innhentet informasjon og fått journaldokumentasjon, gjennomgått det og startet tilsynssak, sier Brynhild Braut, direktør i avdeling for varsler og operativt tilsyn i Helsetilsynet.

NRK har snakket med klinikkdirektør Brede Aasen på Psykiatrisk klinikk på Sandviken sykehus. Han vil ikke kommentere saken, og henviser til kommunikasjonsavdelingen i Helse Bergen.

POLITIADVOKAT: Sven Arne Dahl-Michelsen har påtaleansvaret for dobbeltdrapssaken. Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

– Alvorlig sak

Det var BT som først omtalte tilsynssaken. Helsetilsynet skal nå se på hvilken helsehjelp mannen har fått, og hvordan Helse Bergen generelt har organisert seg for å gi sine pasienter forsvarlig helsehjelp.

– Vi ser alvorlig på saken, og ser det nødvendig å finne ut om helsehjelpen har vært forsvarlig, sier avdelingsdirektør Braut til NRK.

– Hva gjør at dere ser alvorlig på den?

– Det er opplysningene som ligger i saken. Det er for tidlig å si noe mer om det, sier Braut.

Mannens helsesituasjon er også noe politiet ser på.

– Vi vet at han i forkant hadde hatt kontakt med helsevesenet. Nøyaktig hvor han bodde og hvordan situasjonen hans var, er en del av politiets undersøkelser. Det foregår en undersøkelse av hans psyke, for å finne ut om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke, sier politiadvokat Dahl-Michelsen.

UNDERSØKELSER: Politiet har gjort undersøkelser både utenfor og inne i huset. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Kartlegger bevegelser

Politiet har vært tydelige på at de er trygge på at de har rett gjerningsmann.

I tillegg til helsesituasjonen, kartlegger de siktedes bevegelser før drapet. Blant annet undersøker de inn 40-åringens telefondata.

Mannens forsvarer Fredrik Verling har ikke besvart NRKs henvendelser mandag ettermiddag. Familiens bistandsadvokat Beate Hamre vil ikke kommentere saken.