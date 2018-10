Helsepolitikere på Stortinget frykter for pasientsikkerheten på Fedje

– Konflikten står åpenbart i veien for god samhandling mellom lege og sykehjem. Når det svikter, oppstår det lett feil, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre.

Onsdag fortalte NRK at Arbeidstilsynet åpner tilsyn med sykehjemmet i Fedje kommune. Det skjer etter at Norsk Sykepleierforbund varslet om det de mener «er å betrakte som konflikt mellom øverste ledelse i pleie- og omsorgstjenesten og kommunelegen».

Mens sykehjemssjefen har kritisert kommunelegens oppførsel og pasientbehandling, har kommunelegen anklaget henne for å ville «ta» ham, gjennom å samle opp tidligere hendelser og skrive avviksmeldinger på dem.

Sykepleierforbundet frykter samarbeidsproblemene rammer pasientene, og fylkeslegen har allerede slått fast at en av pasientene fra avviksmeldingene fikk uforsvarlig behandling.

Stortingets fremste helsepolitikere er bekymret for situasjonen på Fedje.

– Det er åpenbart at denne konflikten bør ryddes opp i. Nå får vi først avvente hva tilsynsmyndighetene finner, men det er viktig å sørge for trygghet i tjenestene, sier Stensland, som i tillegg til rollen som helsepolitisk talsperson for helseministerens parti, også er andre nestleder i helsekomiteen.

KREVER OPPRYDNING: Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, og andre nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Får klump i magen for de pårørende

Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, er bekymret for beboerne på sykehjemmet.

– Jeg får en klump i magen når jeg leser om hva de pårørende her må gå gjennom, sier Bruun-Gundersen, og viser til saken der en sykehjemsbeboer med blodpropp måtte vente i en måned på riktig behandling.

En sak om en pasient som ble utsatt for noe lignende ligger fortsatt til behandling hos fylkeslegen.

– Personalkonflikter skal aldri gå utover pasientsikkerheten, og jeg forventer at rådmann og ordfører tar nødvendige grep for å sikre dette, sier Bruun-Gundersen.

Rådmannen på Fedje karakteriserte onsdag samarbeidet på sykehjemmet som greit, og har varslet at han vil øke legetilstedeværelsen for å styrke det ytterligere.

– FÅR KLUMP I MAGEN: Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité. Foto: Svein Sundsdal

Frykter uforsvarlig helsehjelp

Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Sp og første nestleder i helse- og omsorgskomiteen, ber Arbeidstilsynet, fylkeslegen og kommuneledelsen rydde opp.

– Jeg synes denne saken er alvorlig, og jeg kan ikke, ut fra det jeg leser, være sikker på at folk på Fedje får forsvarlig helsehjelp. Om det ikke kommer en snarlig løsning, er det grunn til å ta dette opp politisk på nasjonalt nivå, sier hun.

Rådmann Nils Moldøen svarer med å invitere stortingspolitikerne på besøk til Fedje.

– Hvis de virkelig er i tvil om at folk på Fedje får forsvarlig helsehjelp, håper jeg de tar kontakt med meg eller ordføreren. Vi inviterer dem gjerne på besøk, slik at de kan se på helsetjenestene her, sier Moldøen.