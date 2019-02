Helseministeren: – Ingen skal måtte dø før advarsler fra de ansatte tas på alvor

Sykepleierne på akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus hadde i to år varslet nærmere 200 ganger om at bemanningen var så lav at den gikk utover pasientsikkerheten.

Så, i oktober i fjor, ble Daniel Nicolai Guldberg liggende alene på et rom i halvannen time, fordi de ansatte ikke hadde tid til ham. 43-åringen ble senere funnet død.

På Stavanger universitetssjukehus har ansatte slått alarm om at turnusen ikke går opp uten overtid og ekstravakter, og tirsdag trakk to ledere seg grunnet arbeidspress.

I Stortingets spørretime onsdag ble helseminister Bent Høie (H) konfrontert med saken.

– Er statsråden trygg på kvaliteten og bemanningen i akuttmottak ved landets sykehus, spurte Kjersti Toppe (Sp).

Det måtte statsråden innrømme at han ikke kunne svare ja på.

– Tilsynssaken ved akuttmottaket på Haukeland og Helsetilsynet sitt landsdekkende tilsyn i 2016 til 2018 viser at det fortsatt er forbedringsområder på landets akuttmottak, svarte Høie.

FRYKTER FOR PASIENTSIKKERHETEN: Kjersti Toppe (Sp) stilte spørsmål til helseministeren. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kun endring etter Daniels død

Høie sier klinikkledelsen i Stavanger sammen med tillitsvalgte og verneombud jobber med å utvikle en bedre turnus.

Toppe viste til de 134 varslene som sykepleierne i fjor sendte ledelsen om lav bemanning på akuttmottaket på Haukeland. Over hundre av dem kom før Guldbergs død 15. oktober.

– På Haukeland ble det kun en endring etter at det hadde skjedd et dødsfall, sa Toppe.

– Spørsmålet jeg får, fra folk i helsevesenet, er om det er nødvendig at det skjer et dødsfall før en får økt grunnbemanningen i akuttmottaket, når det blir varslet om underbemanning som er til fare for pasientsikkerheten, sa Toppe.

Høie ga ingen lovnader om økt bemanning i Stavanger, men forsikret Sp-representanten om at ansatte skal lyttes til.

– Det skal ikke være nødvendig at det skjer en alvorlig hendelse. Når de ansatte gir beskjed om at de er bekymret for pasientsikkerhet og kvalitet, så skal det blitt lyttet til og tatt på alvor, i alle landets sykehus, uavhengig av hvilken avdeling det er.

FIKK KRITIKK: Eivind Hansen la frem Daniel-saken i styremøtet til Helse Bergen i desember. Etterpå fikk han kritikk fra styret for ikke å ha grepet inn tidligere og sørget for god nok bemanning på akuttmottaket. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Haukeland-sjef: – Trygg på pasientsikkerheten

Audun Lysbakken (SV) har også stilt spørsmål om Guldbergs dødsfall. Høie gjentok onsdag at det er helseforetakene som har ansvar for forsvarlig bemanning ved akuttmottakene.

Tirsdag fortalte NRK at Haukeland fra 1. mars øker bemanningen på akuttmottaket, og at sykepleierne og legene i stor grad er fornøyde.

Sykehusdirektør Eivind Hansen, som fikk kritikk av styret etter dødsfallet, sier tiltakene de nå har gjort vil gi god nok pasientsikkerhet.

– Vi setter inn tiltak for å redusere risiko og sikre god pasientbehandling. Jeg er trygg på at tiltakene i handlingsplanen, herunder styrking av bemanningen, vil gi god nok pasientsikkerhet, sier Hansen til NRK.