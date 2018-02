Helsefarleg luft i Bergen

Lufta i Loddefjord er no helseskadeleg. Fleire stader i Bergen har det vore store mengder grovkorna svevestøv i dag, og folk med luftvegslidingar har fått råd om å halda seg inne. Årsakene til svevestøvet er truleg at sola har tørka vegbana, noko som gjer at støvet virvlar opp. I tillegg er det kaldt, og mange fyrer med ved. Vegvesenet skal no sprøyta magnesium på vegane, slik at vegstøvet legg seg.