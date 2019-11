Helse Fonna får kritikk

I eit tilsyn Fylkesmannen gjennomførte ved Helse Fonna i september kjem det fram at Haugesund sjukehus bryt lova. Sjukehuset er klar over at tiltak som skal hjelpa utlokaliserte pasientar ikkje fungerer som dei skal, men har ikkje gjort noko for å endra dette. Utlokaliserte pasientar er pasientar som er flytta til sengepostar i andre avdelingar enn der dei er innlagde.