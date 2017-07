Helikopter er på staden

Sea King-helikopterer frå Sola blir klokka 21.05 teke ned på ferjekaien i Skånevik. Helsepersonell har teke over gjenopplivingsarbeidet av mannen som hamna i sjøen. – Ambulansepersonell tek seg no av arbeidet og vil vurdera om han blir sendt i helikopteret. Me har ingenting om hendingsgangen enno, seier operasjonsleiar Tore Frøyland-Jensen.