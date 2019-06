Held vakt ved huset som brann

Etter at storbrannen i ein einebustad på Voss blei sløkt tidleg søndag morgon, har brannvesenet vore ute igjen for å undersøka etter at det kom røyk frå huset. – Huset er framleis varmt enkelte stader, og det var ein del holrom inni veggane. Me har sendt inn mykje skum, og ser no om varmen minskar av seg sjølv, seier brannsjef David Skjerven ved Voss brannvern. Han opplyser at politiet held vakt ved staden til i morgon.