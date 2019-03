Held stengt utover morgontimane

Uvêr gjer at fleire fjellovergangar er stengde, og over riksveg 52 Hemsedalsfjellet er no det kolonnekøyring. – Det blir nok slik utover morgontimane, og moglegvis utpå ettermiddagen også, seier trafikkoperatør Kristian Fauskan ved Vegtrafikksentralen.