Heimesjukepleiar sikta for steling

Ein heimesjukepleiar i Odda er sikta for å ha stole medisinar og kontantar, melder BT. Politiet fann medisinar og stolne verdigjenstandar heime hos kvinna under ei ransaking. Politiet mistenker at ho har stole frå fleire enn dei som til no har meldtfrå om tjuveria.