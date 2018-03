Heilsvart for Sandviken

Regjerande seriemeister Lillestrøm gav seg ikkje før Sandviken-målvakt Nora Neset Gjøen måtte plukka ballen or nettet for sjette gong. Etter å ha leda 3–0 til pause, sytte heimelaget for å kopiera resultatet i andre omgang. Dermed tapte Sandviken 0–6 og står utan poeng etter to rundar i Toppserien.