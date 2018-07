Heder til Nymark og Bjarg

Bergensklubber gjorde rent bord i fairplay-konkurransene under årets Dana Cup. Mens Nymark fikk fair play-pokalen for jentelaget, stakk Bjarg av med pokalen i gutteklassen. Det er dommerne i turneringen som melder inn de lagene som har utmerket seg med gode holdninger under turneringen.