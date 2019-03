Heder til helikoptermannskap

Mannskapet på helikopteret som reddet to personer fra en seilbåt øst for Gullfaks-B plattformen i november i fjor er tildelt prisen «Sikorsky Rescue Award». Helikopteret var stasjonert på Statfjord B-plattformen, og fraktet de to fra seilbåten og til Haukeland universitetssjukehus. Det blåste liten storm og var 10 meter høye bølger i området under redningsaksjonen.