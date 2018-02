Siren kan få helikoptertrafikk over hyttetaket hundre gongar i veka

EIDFJORD (NRK): Statkraft har søkt om konsesjon for å fly turistar over ein av dei best besøkte naturattraksjonane i landet og inn i populært hyttefelt. – Støyen vil rasera området, seier hytteeigar Siren Toftesund.